Faire soi-même ses cosmétiques maison avec des produits naturels et éviter les dangers

Crème hydratante, baume à lèvres, déodorant...la tendance à faire soi-même ses produits de beauté ou de soins de peau prend de l'ampleur. Exemple avec cet atelier de l'association France Nature Environnement.

Les articles sur les magazines féminins (mais aussi parfois masculins), les tutos sur les réseaux sociaux donnent régulièrement des recettes pour réaliser soi-même ces produits maison. Base importante car on ne peut mélanger n'importe quoi et appliquer n'importe quoi sur la peau. Sous peine d'avoir quelques réactions épidermiques.

En vogue chez les moins de 25 ans

Pour cause de confinement dû au Covid, et donc à une raréfaction des interactions sociales, sans oublier le port du masque, la vente des produits de beauté avait baissé de 26 % en 2020 dans les magasins spécialisés en France. Avec une explosion du "Faites-le vous-même" : 33 % des femmes ont déjà réalisé des cosmétiques chez elle selon un sondage de 2020 et 10 % régulièrement.

Les années qui ont suivi ont démontré une montée en puissance de consommer "moins et mieux", notamment chez les moins de 25 ans.

Mais cela commence par ne pas faire ou mélanger n'importe quoi. Certains ont fini aux urgences des hôpitaux suite à des allergies cutanées importantes après application d'un autobronzant maison par exemple.

Les dangers potentiels

Il faut d'abord que les contenants ou les conditions de préparation soient stérilisés, ou propres pour éviter le risque de prolifération de bactéries nocives. Il faut aussi respecter les proportions, éviter certains ingrédients irritants ou allergisants. Des recommandations importantes pour certaines huiles essentielles ou le bicarbonate de soude...

Sinon, gare aux réactions allergiques ou infections cutanées.

D'où l'importance d'être aussi encadré. Et d'où la tenue d'ateliers encadrés montés par l'association France Nature Environnement. Celui de l'antenne de Saint-Pierre et Miquelon affichait complet ce samedi 22 février, avec 7 femmes et 1 homme pour huit places ouvertes.

Et un prochain atelier est d'ores et déjà reprogrammé pour le 9 mars prochain par l'antenne saint-pierraise de France Nature Environnement.

Le reportage de Leïla Derouet et Aldric Lahiton :