L'idée est simple : animer le centre-ville et proposer un rendez-vous festif en plein coeur de l'été autour de l'un des produits phare de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon : le homard. Pari réussi pour les joueurs de hockey des Vikings. Des centaines de personnes se sont retrouvées dans la rue Albert Briand dès 11h et jusque tard dans la soirée. Homard froid avec de la mayonnaise ou homard chaud : les convives avaient le choix. Et ils se sont déplacés en nombre. L'association OK Fulmar a vendu pas moins de 489 homards.

Un déplacement au Canada prévu

Avec les fonds récoltés, les joueurs de hockey sur glace prévoient un déplacement à Saint-Jean de Terre-Neuve, au Canada, la saison prochaine. Ils ont d'ores et déjà prévu de renouveler l'événement. Un nouveau rendez-vous de l'été vient de naître.

Le Festival du homard : un succès dès la première édition!

Le reportage de Claudio Arthur et Alain Rebmann.