Fête basque : le programme de la 39ème édition

Malgré des restrictions liées à la crise sanitaire, la fête basque est maintenue toute cette semaine, du 10 au 15 août. Chaque jour, des animations sportives et musicales se déroulent. Pour les plus gourmands, la gastronomie basque est également à l’honneur.

Des tournois de pelote

De la force basque pour les plus jeunes

Du chant et de la danse

La gastronomie à l'honneur

Elle était attendue. Après des semaines d'incertitudes, la fête basque fait finalement partie des rares évènements maintenus cet été. À Saint-Pierre comme à Miquelon, les animations s’enchaînent toute la semaine.La fête basque, c’est avant tout un rendez-vous sportif. Les joueuses et joueurs de pelote s’affrontent tous les soirs de la semaine à partir de 17h00. Trois rencontres d’une heure sont prévues chaque jour. Rendez-vous samedi pour les demi-finales et dimanche dès 15h00 pour la finale. Neuf équipes au total tentent de remporter le tournoi.À consulter > Programme des tournois de pelote Cette année, les adultes n’ont pas le plaisir de participer aux jeux de la force basque. Les enfants seulement se livreront aux épreuves.Lever de ballots de paille, sciage de troncs d’arbres ou tir à la corde… les plus téméraires ont rendez-vous samedi à partir de 13h30. À Miquelon, une démonstration de force basque est prévue le mardi de 17h30 à 19h30.Une douzaine de choristes vont aussi présenter des chants traditionnels. Après plusieurs semaines de répétitions et seulement deux ans d’existence, la chorale Bankuen Korua propose deux performances en extérieur, mercredi et jeudi soir à 19h45. La troupe de danse Orok Bat se produit, quant à elle, le mardi, entre adultes, et le vendredi, avec les enfants. Les rendez-vous sont fixés en début de soirée à 19h45.De la musique mais aussi de la nourriture. Les organisateurs et bénévoles de l’évènement proposent un menu riche en saveurs avec un plat du jour tous les soirs jusqu’à dimanche. Un plat qu’il est possible de manger sur place ou de prendre à emporter dès 18h00. Un marché basque est également proposé aux plus gourmands à Saint-Pierre comme à Miquelon.À consulter > Le menu de la 39ème édition de la fête basque Poulet Basquaise, piperade, gâteaux basques, fromage de brebis… tous les ingrédients semblent réunis pour célébrer cette fête aux couleurs basques. Le tout, en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire élaboré pour l'évènement.