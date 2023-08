Finales de Pelote basque : une paire landaise sur la route d'un nouveau titre pour les frères Choi

Si le temps pluvieux de ce samedi 19 août le permet, les finales série B, féminine et masculine de série A se disputent à partir de 16h30 sur la cancha de Saint-Pierre. Avec une retransmission à partir de 17h25 pour les deux dernières sur SPM la 1ère télévision.

Philippe sans •

Les matches de qualification de cette semaine ont donc parlé, tout comme les demi-finales masculines disputées vendredi.

Pour l'heure, malgré les menaces des nuages gris qui vont planer et apporter de la pluie à certains moments de la journée sur Saint-Pierre selon Météo France, seuls les jeux de force initialement programmés pour les enfants à la mi-journée sont annulés.

Dans chaque finale, une paire hexagonale

Les finales de pelote basque démarreront elles normalement à 16h30 avec l'affrontement des séries B : B. Caraty/N. Dutto (Grasse pelotari club) contre N. James/M. Briand

Une heure plus tard, finale féminine J. Croisille (Vielle-Saint-Girons)/M. Massé (ASPTT Dax) contre M. Plaa/L. Perrin.

Dans chacune des finales, un tandem venu d'Hexagone, que ce soit du Pays basque, du Sud-Ouest ou de la Côte d'Azur. Ces pelotaris ont aussi profité de la semaine pour découvrir, outre la cancha et le fronton locaux, l'archipel. Reportage de Elise Marné et Gaël Ho-A-Sim :

©saintpierreetmiquelon

Des landais sur la route des frères Choi

En série A masculine, il y a aussi de la revanche et du défi dans l'air à 18h30 : les frères Cédric et Dimitry Choi, tenants du titre, vont retrouver la paire landaise Damien Robert et Julien Lafargue (Club amical de Pey au Pays basque), qu'ils avaient battu en éliminatoires 30 à 24.

Les premiers ont éliminé en demi-finale A. Lahiton/U. GIrardin 35 à 21. De leurs côtés, les Landais ont sorti K. Goïcoéchéa/S. Detcheverry 35 à 22.

Les réactions des pelotaris de série A masculine recueillies avant cette finale par Calypso Vanier et Marie Paturel :

Cédric et Dimitry Choi, tenants du titre • ©saintpierreetmiquelon

Jérémy Lafargue et Damien Robert, les adversaires landais des frères Choi • ©saintpierreetmiquelon

Finales à suivre en direct à partir de 17h25 donc sur SPM la 1ère télévision avec des commentaires d'Aldric Lahiton et de son consultant Samuel Detcheverry.

Cédric et Dimitry Choi, échanges croisés pour un tandem performant

Même s'ils ont déjà battu en matches préliminaires de qualification les landais D. Robert/J. Lafargue, les frères Cédric et Dimitry Choi restent donc méfiants. Ils comptent aussi sur le soutien du public local pour conserver le titre sur l'archipel.

Quadruples tenants du titre, ils se sont entraînés ensemble depuis leur tendre enfance, apprenant à mieux échanger ensemble à tous les sens du terme pour devenir une paire de champions. Un reportage d'Aldric Lahiton et Calypso Vanier :