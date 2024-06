Football : L'ASSP remporte la première coupe et prend la tête du championnat après son nul face à l'ASIA

Les Verts ont décroché mardi soir la première coupe de la saison au terme d'un match nul.

2 partout. C'est le score au coup de sifflet final. Après avoir dominé et mené 2-0 à jusqu'à la 85e minute du jeu, l'ASIA craque face à l'ASSP. En l'espace de quelques minutes les Verts rebondissent et saisissent les opportunités. Tout d'abord, Lucas Revert réduit l'écart à la 86ème minute. Un but qui motive les joueurs. Les Verts poursuivent alors sur leur lancée et tentent le tout pour le tout. Le gardien de l'ASSP monte dans la surface adverse et participe au but égalisateur.

À lire aussi : Décès de Laurent Quédinet : le football local perd un de ses piliers

Chez les joueurs de l'ASIA la déception est grande. Ils ne sont pas récompensés des efforts fournis tout au long de la rencontre. Pour Didier Jouglard, leur entraîneur, le match s'est perdu sur une erreur collective. Le capitaine de l'ASSP est de son côté très satisfait même si les joueurs pensaient mieux faire cette soirée-là.

Un match dans lequel les Verts comme les Jaunes ont rencontré un autre adversaire de taille : le vent qui soufflait en fortes rafales mardi soir. De quoi travailler la force de leur mental.

Au terme de cette rencontre l'ASSP prend la tête du championnat avec 11 points. Suit l'ASIA avec 9 points et l'ASM avec 8huitpoints. Le prochain match se jouera ce samedi 22 juin à 14h30. L'ASIA recevra au stade John Girardin l'ASM.

Retour sur la rencontre de mardi avec ce reportage d'Aldric Lahiton