Football : Un stage de détection pour de jeunes joueurs de Saint-Pierre et Miquelon

Seize jeunes passionnés du ballon rond avaient rendez-vous au stade John Girardin ce mercredi 30 août pour une journée de détection. Au programme : des ateliers et des matches.

Delphine Jeanneau •

Qu'ils jouent à l'ASM, l'ASIA ou l'ASSP, tous avaient rendez-vous ce mercredi 30 août au stade John Girardin pour une journée particulière autour du ballon rond. Seize U14 et U15 étaient conviés à un stage de détection. Objectif : identifier les potentiels et faire progresser ces passionnés de football.

Des jeunes joueurs qui n'ont que la saison estivale pour pratiquer leur discipline sportive favorite. Cette journée est donc pour eux une opportunité non négligeable de prendre le temps de travailler leur technique. Des rendez-vous similaires pour l'ensemble des joueurs âgés de 10 ans et plus devraient être organisés à l'avenir.

Le reportage d'Arnaud Delayre et Jérôme Anger :