Forte mobilisation pour le Téléthon 2019 à Saint-Pierre et Miquelon

Pendant 30 heures, la population de l'archipel s'est mise aux couleurs et au rythme du Téléthon. Au total, les associations et bénévoles locaux ont signé 39 contrats avec l'AFM Téléthon pour cette édition 2019.

Frédéric Lahiton •

Au-delà du chiffre record de 99 093 euros récoltés sur l'ensemble de l'archipel, on retiendra aussi la forte mobilisation de la population pour ce 33ième Téléthon.



39 contrats ont été déposés et signés avec l'association française contre les myopathies à Saint-Pierre et Miquelon. La grande majorité des manifestations et des défis Force T étaient proposés par des associations sportives et culturelles locales ou encore des institutions comme les pompiers et la Société Nationale des Sauveteurs en Mer.



Certains organisateurs avaient pour objectif de tenir durant les 30 heures du Téléthon. Voyez le reportage d'Anthony Capra et Flavie Bry.

À Miquelon, on retiendra notamment de cette édition 2019 du Téléthon la mobilisation des habitants pour le Marchothon.



Malgré la neige qui s'est invitée le samedi, pas moins de 112 personnes ont arpenté les rues du village. Un nouveau record de distance a même été établi avec 727 kilomètres parcourus.



Myriam Ponet et Jean-Noël Delizarraga les ont suivies.

Pendant que les marcheurs accumulaient les kilomètres, les pompiers de la grande île aussi se mobilisaient pour la recherche. Les soldats du feu ont une nouvelle fois répondu présent pour le Téléthon.

À chaque Téléthon, la Coordination 975 peut compter sur la présence des fidèles comme les pompiers de Saint-Pierre et de Miquelon. À ces habitués, viennent s'ajouter au fil des ans, de nouveaux participants.



Avec ses brunchs et ses parcours sur glace, le club de patinage découvrait l'ambiance d'un Téléthon. Voyez le reportage de Mathias Raynaud et Flavie Bry.