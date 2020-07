Franc succès pour l'édition 2020 de la triplette du Cochonnet Saint-Pierrais

Le trio Eugène Mahé, Stéphane Victor et Jean-Claude Hebditch sont les vainqueurs de la triplette du Cochonnet Saint-Pierrais. Ils ont battu Dimitri Vigneau, Nathalie et Gérard Lavaud sur le score de 13 à 8, après avoir enchaîné les matchs sur le boulodrome du centre-ville de Saint-Pierre.

Flavie Bry •

©SPM la 1ère

Les boulistes amateurs et confirmés se sont donnés rendez-vous sur le terrain de pétanque du centre-ville de Saint-Pierre pour un tournoi désormais incontournable de l’été. La traditionnelle triplette a rassemblé 22 équipes réparties en quatre poules. Elles se sont affrontées toute la journée pour une place en finale.Apès plusieurs heures de jeu, c’est finalement le trio constitué d'Eugène Mahé, Stéphane Victor et Jean-Claude Hebditch qui s’est imposé sur le score de 13 à 8 face au trio Dimitri Vigneau, Nathalie Lavaud et Gérard Lavaud.Cette compétition est devenue incontournable chaque année notamment grâce à la star du jour : l’encornet farci servi pour le déjeuner. Ce samedi 25 juillet, plus de 376 pièces ont été vendues en moins d’une demi-heure.Le reportage de Marie Paturel et Charlotte Boniteau.