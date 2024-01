Frédérique Tilly nous plonge dans son quotidien de bronzier d'art, un métier qui se fait rare

Initiée de manière fortuite au métier de bronzier il y a maintenant quinze ans, Frédérique Tilly est désormais l'incarnation du métier-passion. Une profession qui est rare aujourd'hui et même en voie de disparition.

Être bronzier d'art, c'est un peu comme être forgeron mais avec des matériaux plus nobles tels que le bronze bien-sûr, mais pas que. Frédérique Tilly travaille également le laiton, le cuivre et parfois des métaux précieux comme l'or et l'argent. Cette année, cela fera quinze ans que sa vie a pris un tournant à trois-cent-soixante degrés: "une révélation" comme elle aime le dire.

Pendant des siècles, le métier de bronzier d'art était plus largement destiné aux hommes en raison du caractère physique de la profession. Aujourd'hui, non seulement les femmes se saisissent de ces métiers ancestraux, mais elles les font perdurer et transmettent leur savoir. Parce que bronzier d'art est un métier rare qui tend même à disparaître. Quand on lui demande comment elle envisage l'avenir dans une activité qui s'efface, Frédérique l'affirme, "tant qu'il y aura encore un côté hyper physique dans nos métiers, on a peu de chances de disparaître complètement. On a encore de belles années devant nous."

Et l'année qui vient de s'écouler pourrait en témoigner. Frédérique Tilly a pu concrétiser plusieurs projets dont celui de devenir maître artisan. Un titre qu'elle attendait depuis très longtemps. Autre fierté, celle d'avoir pu créer et exposer avec d'autres artistes au célèbre Plaza Athénée situé avenue Montaigne à Paris.

C'était une collaboration avec la Fédération Française de couture sur-mesure. Je suis très fière qu'on ait pu créer une tenue qu'on a appelée Athéna. Il y avait cinq tenues en tout, avec cinq stylistes et six artisans d'art.

Force de rencontres et de collaborations avec le temps, Frédérique Tilly a aujourd'hui l'opportunité de participer à des projets d'envergure dans des lieux emblématiques de la capitale. Les habitués du quartier Saint-Germain des Prés ont aussi pu apercevoir les créations de l'artiste aux deux Magots cette année. Un travail effectué à quatre mains avec le couturier plasticien Jérôme Blin. Bien que 2023 ait été riche et animée, Frédérique a encore bien d'autres projets à venir avec pour objectif sur le long terme, de travailler avec une galerie d'art pour ne se consacrer qu'à des pièces bien précises et "de proposer des choses à Saint-Pierre comme des ateliers."

