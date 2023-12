L'art floral, une passion pour la fleuriste Soraya Girardin

À l’approche de Noël, vous êtes sûrement nombreux à vous demander quels cadeaux vous allez mettre sous le sapin. Pourquoi ne pas vous diriger vers l’art floral pour un présent fleuri ou peaufiner votre décoration ? Soraya Girardin réalise avec passion des compositions florales. Des réalisations qui nécessitent de la créativité. Rencontre.

Bouquet classique, composition plus élaborée, rose éternelle… Les choix ne manquent pas chez l’unique fleuriste de saint-Pierre. Et pour cause : Soraya Girardin laisse libre court à son imagination.

Le principal atout pour être fleuriste est d’être créatif. Il faut savoir faire plein de choses avec très peu. Soraya Girardin, fleuriste

La jeune femme n’a pas toujours été entourée de plantes au quotidien. Avant de revenir sur le caillou pour exercer sa passion, elle a d’abord effectué une expérience professionnelle au sein de la gendarmerie nationale.

Je n’ai pas de diplôme dans le domaine. Je sais qu’il existe un CAP fleuriste. Pôle Emploi m’a demandé de faire un stage non rémunéré pour découvrir le métier. (…) Tout s’est bien passé. Soraya Girardin, fleuriste

La découverte de cet univers s’est faite dans l’hexagone. À la suite d’un entretien avec Jacques Poulain, le propriétaire de la structure, elle décide de se lancer dans l’aventure à Saint-Pierre.

