Grand nettoyage de printemps à la Colo de Langlade

Un bel élan de solidarité

La colo de Langlade prête à accueillir les estivants

C'est une tradition qui mobilise une poignée de bénévoles chaque année : le grand nettoyage de la "Colo de Langlade". Ce bâtiment qui est la propriété de la Mission Catholique est désormais géré par l'Association Sportive du Collège St-Christophe. Il a vocation à accueillir des scolaires, des associations et des particuliers durant la belle saison. Et pour que tout soit prêt, pas moins de quinze bénévoles ont revêtu leur tenue de ménage pour tout passer en revue et effacer les traces de l'hiver.Des bénévoles venus en nombre de Saint-Pierre, de Miquelon ou encore de Langlade. Un coup de main bienvenu pour Guy et Mildred Lelorieux qui ont longtemps été seuls pour effectuer ce grand ménage. C'est un appel à l'aide lancé il y a deux ans qui a incité d'autres personnes à les rejoindre pour partager les tâches.Un bel élan de solidarité envers ce couple, mais aussi envers la communauté car la "Colo de Langlade", créée dans les années 50 pour accueillir des jeunes et des scolaires durant l'été, et à moindre coût, est aujourd'hui occupé par des locataires venus de tous horizons : des élèves, mais aussi des artistes ou encore toute personne souhaitant y effectuer un séjour.Claudio Arthur et Jean-Noël De Lizarraga. Montage Thomas DetcheverryEt pour tout renseignement concernant les locations de la "Colo de Langlade" vous pouvez consulter le site internet du collège St-Christophe