Une grande bouquinade au profit du téléthon

Plus de 10 400 euros ont été récoltés pour le téléthon grâce à la bouquinade organisée par le Club Lions Avenir samedi 9 novembre.

Claire Arrossaména •

©saintpierremiquelon

Rendez-vous les 6 et 7 décembre

RIDEOTHON

Des centaines et des centaines de livres. De quoi remplir sa bibliothèque pour l'hiver. La grande bouquinade du Club Lions Avenir au profit du téléthon s'est tenue toute la journée de samedi.Années après années, la manifestation est devenue un événement incontournable à Saint-Pierre. Elle est toujours très attendue par les passionnés de lecture. Cette année vous avez été nombreux encore à offrir des livres et à remplir vos cabas pour la bonne cause. Grâce à cette manifestation, le Club Lions Avenir a récolté plus de 10 400 euros qui seront reversés à l'AFM.Le reportage d'Anthony CapraLes motards du SPM Riders ont eux aussi connu un vif succès. Ils ont embarqué une centaine de personnes samedi pour des tours de ville à moto malgré le froid et les averses de neige. Les fonds récoltés par le rideothon iront tout droit dans les caisses de l'AFM au profit du téléthon. Le reportage tout en ambiance de Linda Saci.Le téléthon se déroulera cette année les 6 et 7 décembre. La coordination 975 organise ce mardi 12 novembre à 19h une réunion d'informations pour les associations désireuses de s'investir et de proposer des défis force T. L'archipel est réputé pour être l'un des territoires les plus généreux. Le serons-nous encore en 2019 ? La réponse dans un peu moins de 30 jours.