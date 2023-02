Grands sourires et déguisements au rendez-vous du Mardi gras à Saint-Pierre et Miquelon

En ce jour de Mardi gras, les enfants sont nombreux à avoir enfilé leur plus beau costume. Et pour célébrer ce jour très spécial, les différents organisateurs ont proposé des spectacles, des jeux, des ateliers créatifs, une collation sans oublier les élections des roi et des reines.

Il y en avait pour tous les âges en ce jour de Mardi gras. L'occasion pour les plus jeunes de se déguiser. Cette année, pas de défilé dans les rues de Saint-Pierre et de Miquelon mais des animations diverses et variées.

Pour les sept ans et moins, le rendez-vous était donné à l'école l'Île aux enfants. Au programme concocté par Festiv'île : des jeux en folie, l'élection du roi et de la reine et le spectacle d'Atchoum. Une artiste qui s'inspire de la musique rock n'roll pour faire rire et danser le jeune public. La reine et le roi de ce Mardi Gras 2023 à l'Île aux enfants sont Salomé Pigeon et Wassim Khelaffi.

De son côté le personnel du centre culturel et sportif accueillait les 7-11 ans. Au menu de cet après-midi récréatif , le film "une vie de chat" et le spectacle interactif "le super show" du magicien Zambo. Des ateliers sculptures sur ballons et récréatifs étaient aussi proposés. La aussi il y avait le moment très attendu des enfants, l'élection du roi et de la reine. Les heureux élus du jour : Lina Karim et Léandre Lebars.

Pour les douze ans et plus, les agents de la patinoire organisaient une séance de patinage libre avec en prime une collation.

Retour sur cette journée festive à Saint-Pierre avec Aldric Lahiton et Jérôme Anger.

À Miquelon, plus d'une cinquantaine d'enfants fêtaient aussi le Carnaval. Bal costumé, jeux et goûter étaient au rendez-vous de cette journée spéciale organisée par les animatrices de la Maison des Loisirs en partenariat avec la mairie de Miquelon.



Maya Kerhoas Etcheverria et Maxence Morel sont la reine et le roi du jour à Miquelon.

Des rois et reines tirés au sort.

Mardi gras, ce sont aussi les beignets et les croquignoles

Les plus gourmands ont pu déguster les fameuses spécialités de mardi gras. Des beignets aux pommes, des croquignoles et des crêpes ont été concoctés pour l'occasion par les opérateurs de l'atelier Boursaint à l'initiative de Vivre Ensemble. Des centaines de pâtisseries ont été préparées et ce pour la bonne cause puisque la somme récoltée va servir à financer les actions de l'association.

