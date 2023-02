Une séance de peinture sur glace sur le thème du carnaval à la patinoire de Saint-Pierre

Deux jours avant Mardi gras, la patinoire de Saint-Pierre proposait une activité de peinture sur glace sur le thème du carnaval. Au programme, une après-midi dessin suivi d’un goûter proposé à la trentaine d’enfants présents et à leur famille.

Une activité familiale était proposée à la patinoire de Saint-Pierre ce dimanche : une après-midi peinture sur glace sur le thème du carnaval.

« Ce sont des recherches sur internet pour tenter de trouver des animations pour égayer les moments festifs. » Prisca Perrin – Directrice de la patinoire.

Une activité qui plait toujours aux enfants mais également aux parents qui leur permet d’exprimer leur créativité sur un support différent et de se mettre dans l’ambiance des festivités du mardi gras.

Le reportage de Linda Saci et Jérôme Anger.

Les événements du carnaval

Ce mardi 21 février, plusieurs évènements sont organisés dans le cadre des festivités du carnaval. La ville de Saint-Pierre et l’association Festiv’île propose une journée à l’Ile aux Enfants de 13h45 à 16h30, pour les enfants âgés jusqu’à 7 ans. Au programme : des jeux, l’élection du Roi et de la Reine et un Spectacle du clown Atchoum.

À Miquelon, la Maison des Loisirs et la mairie organisent un bal costumé à partir de 14h à la salle des fêtes et précisent que les enfants de moins de 5 ans devront être accompagnés.

Pour les plus grands, la collectivité territoriale organise la projection du film « Une vie de chat », le spectacle du magicien Zambo, l’élection du roi et de la reine mais également un atelier de sculpture sur ballon pour les enfants âgés de 7 à 11 ans à partir de 13h30.