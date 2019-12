Grève du 5 décembre : forte mobilisation à Saint-Pierre et Miquelon

Une importante délégation de plus de 150 personnes a arpenté les rues de Saint-Pierre ce matin pour protester contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement.

Frédéric Lahiton •

Plus de 150 habitants de Saint-Pierre se sont mobilisés ce jeudi 5 décembre pour protester contre le projet de réforme du système des retraites. L'appel à manifester lancé au niveau national et relayé localement notamment par le syndicat Force ouvrière et le collectif Bien vivre à Saint-Pierre et Miquelon a donc été suivi.



Regroupés derrière la bannière FO, les manifestants se sont rendus à la permanence du Député LREM. Les grévistes n'ont pu s'entretenir avec Stéphane Claireaux qui vient de participer aux assises de la mer à Montpellier et qui est donc absent du territoire. Juste avant, la délégation s'est retrouvée devant la permanence du sénateur de Saint-Pierre et Miquelon. Stéphane Artano est allé à la rencontre des citoyens venus pour échanger sur leurs revendications et leurs inquiétudes.



Stéphane Artano leur a rappelé qu'il venait d'interpeler le gouvernement il y a deux jours pour connaître sa position concernant le régime des retraites de l'Archipel "qui est en voie d'alignement progressif avec celui de l'hexagone".

Les manifestants sont également allés à la rencontre du préfet de l'archipel. Thierry Devimeux a reçu les représentants des grévistes dans la salle Claude Erignac de la préfecture.



Nicolas Loreal, secrétaire général adjoint de l'union départementale Force ouvrière de Saint-Pierre et Miquelon, a rappelé au représentant de l'état les revendications de son syndicat.