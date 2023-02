Handicap : sensibiliser les citoyens lors d'une journée dédiée

Plusieurs actions sont prévues ce samedi 11 février 2023, journée nationale pour l'accès au droit pour tous. Avec notamment comme actions, une formation sur la santé affective des personnes en situation de handicap et un webinaire sur l'inclusion en milieu professionnel. À Saint-Pierre et Miquelon, cette journée est ainsi relayée.

Le 11 février est la journée nationale dédiée au handicap "accès aux droits pour tous !". À Saint-Pierre et Miquelon, plusieurs actions ont été organisées pour faire avancer la réflexion et la prise en charge sur le territoire.

Depuis peu, une référente handicap a été nommée pour l'archipel. Il s'agit d'Hélène Hargitai, secrétaire générale à la préfecture. Elle était l'invitée de la rédaction en matinale radio ce jeudi 9 février 2023.

Le point sur les actions inclusives

Durant le webinaire, plusieurs volets pourront être abordés. A l'exemple du partenariat noué depuis 2019 avec le Nouveau Brunswick, dans le cadre de la coopération régionale, en matière d'accompagnement des élèves porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Des enseignants, notamment, avaient pu se former sur place voici quelques mois.

Une formation dispensée sur le territoire a également permis la mise en place du DAR (Dispositif d'Autorégulation).



Dans l'archipel, des représentants de l'EPNAK (établissement public dont la mission est d'accueillir et d'accompagner des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle) ont été sollicités dans le cadre de la structuration du PTITH (Plan Territorial d'Insertion des Travailleurs Handicapés).

Il s'agit aussi de sensibiliser les citoyens au handicap et l'inclusion des personnes concernées.

Et la vie affective dans tout ça ?

Pour permettre aux professionnels de répondre aux questionnements que se posent les personnes en situation de handicap sur leurs difficultés affectives et sexuelles, cette autre formation se déroule du 6 au 14 février.