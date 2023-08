Hockey sur glace : À 25 ans, le Saint-Pierrais Maurad Laamel nommé entraineur en chef de l’équipe première des Lions de Wasquehal

Arrivé pour jouer et entraîner les équipes de jeunes il y a quatre ans, Maurad Laamel est depuis ce mercredi le nouvel entraîneur de l’équipe première des Lions de Wasquehal. À 25 ans, le Saint-Pierrais se dit excité par ce nouveau projet.

Joris Le Gal •

Depuis le début de son été sur l’archipel, Maurad Laamel a en réalité déjà la tête à son retour en métropole prévu mi-août. Et pour cause, le Saint-Pierrais a été à la tête de l’équipe première des Lions de Wasquehal, club de troisième division de hockey sur glace, à seulement 25 ans. "Au début je n’y croyais pas", explique l’ancien gardien. "En fait, nous avons changé de direction. L’entraîneur en place partait, du coup ils ont pensé à moi pour lui succéder. Ils m’ont dit que les cadres souhaitaient aussi mon arrivée, j’ai donc accepté."



Un accord qu’il a eu du mal à donner du fait de son jeune âge, mais aussi des projets qu’il avait mené la saison passée au club.

Je m’occupais des jeunes et j’ai créé une section féminine que je ne pourrai jamais diriger. J’ai vraiment hésité à accepter à cause de cela. Maurad Laamel

Du pain sur la planche

Un nouveau poste pour Maurad, mais aussi de nouvelles problématiques à gérer pour le néocoach. Le recrutement, la reprise et la gestion de l’effectif sont les principales échéances du moment. « Généralement, les joueurs décident de leur futur en avril mai. Quand j’ai su que je prenais ce nouveau poste, nous étions six seulement dans l’effectif. J’ai dû alors décrocher mon téléphone pour convaincre certains de rester et d’autres de venir. »

Des coups de fil, le Saint-Pierrais en passe tous les jours depuis le début de l’été. « Je me lève quasiment tous les jours à cinq heures du matin pour être sur l’heure métropolitaine. » Autre dossier à l’ordre du jour pour l’entraîneur : son playbook*. Pour le prochain exercice, il veut que son équipe soit efficace en défense et agressive.

Pour cela on va reprendre le 15 août et faire une grosse préparation. Pendant deux semaines on s’entraînera tous les jours. Ensuite il y aura des matchs amicaux. L’objectif du club est de se reconstruire. Le mien est de remonter cette saison. Maurad Laamel

"J’ai vite compris que je préférais entraîner"

A 25 ans, le jeune homme dispose déjà d’un sérieux CV. Wasquehal puis Amiens et à nouveau Wasquehal depuis quatre ans… L’ancien gardien de but est arrivé en métropole à 15 ans pour faire carrière. Mais il a très vite compris qu’il préférait entraîner. "En fait je jouais à Amiens et ils m’ont proposé de prendre une équipe et d’être payé." Entre les matchs de ses jeunes et ses propres rencontres, il a très vite dû choisir. "Je ne pouvais pas entraîner les samedis car je jouais. J’ai donc très vite privilégié de coacher."

Avant d'être l'entraîneur principal, Maurad était gardien de but. Il a pu évoluer à Wasquehale masi aussi Amiens. • ©Maurad Laamel

Un choix qui s’avère payant. Maurad devrait être l’un des techniciens les plus jeunes à s’asseoir sur un banc de D3 lors de la saison 2023/2024.

*Le Playbook est un carnet tactique