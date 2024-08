Hockey sur glace : Les Missiles en pleine préparation avant leur participation à la Coupe de France

Pour la première fois, un club de hockey sur l'archipel participe à la coupe de France. Inférieurs sur le papier, les Missiles ont lancé leur préparation physique pour tenir tête aux jeunes Coqs franciliens et enflammer la patinoire de Saint-Pierre le 5 octobre prochain.

Pour les 70 ans du club, les Missiles se sont lancés un défi de taille : participer à la coupe de France de hockey sur glace. Une première pour l’archipel qui accueillera en plus la rencontre sur la patinoire de Saint-Pierre le 5 octobre prochain.

En face, les hockeyeurs seront confrontés aux Coqs de Courbevoie, une équipe de taille venant de région parisienne, qui évolue en deuxième division, soit le troisième échelon du championnat national.

Sept semaines d'entraînement

À un peu plus d’un mois de la rencontre, les Missiles ont commencé leur préparation physique. Sept semaines d’entraînement intensif construites autour de trois séances hebdomadaires, qui mêlent cardio, explosivité, renforcement musculaire et hockey-ball. La patinoire ouvrira exceptionnellement ses portes deux semaines avant le match pour permettre aux hockeyeurs de goûter à nouveau à la glace.

“C’est sûr que c’est un gros challenge qui nous attend, il faut qu’on soit prêt physiquement le plus possible parce qu'en face ça va être des jeunes qui vont avoir un sacré niveau de jeu et qui vont jouer vite” nous confie lucide Éric Fouchard, attaquant de l’équipe.

Le reportage d’Ivan Rakotovao et Aldric Lahiton :

Une jauge de patinoire augmentée pour l'évènement

Le 5 octobre prochain, Fabrice Guérin, le président de la ligue de hockey de Saint-Pierre-et-Miquelon, espère que le match pour le premier tour de la coupe de France entre les Missiles et les Coqs sera une grande fête populaire.

Ça va être un gros événement, les Missiles espèrent que la patinoire sera pleine à craquer et que l’ambiance sera au rendez-vous. Fabrice Guérin, président de la ligue de hockey de l'archipel

Les Missiles compteront sur leur public pour jouer le rôle de sixième homme. Avec ses 700 places assises, la patinoire augmentera spécialement sa capacité d’accueil avec 120 emplacements debout.

L'entretien de Fabrice Guérin au micro de Mathias Raynaud :