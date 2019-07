Jean Pascal Dodeman convoqué à la gendarmerie pour avoir vendu du Punch le 14 juillet

© Jérôme Anger

Les associations mobilisées pour Jean Pascal Dodeman

Lors de la manifestation du 14 julllet, les Missiles ont vendu du punch sur leur stand malgré le rappel de l'arrêté préfectoral interdisant l'alcool à plus de 18 degrés. A cause de ces ventes, le président de l'association du Hockey Sporting Club, Jean Pascal Dodemanle a été convoqué par la gendarmerie pour s'expliquer sur ses actes. Pour le milieu associatif, c'est la consternation d'autant plus que la vente d’alcool représente une rentrée d’argent conséquente qui alimenterait largement leur budget annuel. Pour cette raison et en soutien à Jean Pascal Dodeman, plusieurs associations se sont mobilisées devant la préfecture.Le procureur reste ferme est s'appuie sur la législation en vigueur; aucun alcool fort ne doit être vendu sur la voie publique.Re(voir) le reportage de Vanessa Etienne, Jérôme Anger