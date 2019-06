Les jeunes de l'ASSP en déplacement en Normandie

Dix jeunes footballeurs de l'ASSP et trois accompagnateurs se sont envolés pour la métropole ce mercredi 5 juin. Les joueurs des verts participent au TIPI 2019. Le tournoi international des P'tits irréductibles regroupe pas moins de trente équipes. Toute la journée, ils ont donc foulé la pelouse du stade de Carentan les Marais à 75 km à l'Est de Caen.

Sans doute impressionnés par l'ampleur d'un tel événement et positionnés d'entrée dans la poule la plus relevée, les jeunes de l'archipel n'ont pas connu la victoire ce samedi et se sont donc inclinés 5 fois en autant de rencontres. Demain, les joueurs de l'ASSP retrouveront le terrain à 11h00 et seront opposés à l'AS Cherbourg. Ce dimanche, les verts vont disputer 4 matchs au total.

Une leçon d'histoire

Pour les jeunes de l'ASSP et leurs accompagnateurs, ce déplacement sportif est aussi l'occasion de participer aux commémorations du 75ième anniversaire du débarquement de Normandie. Les enfants ont notamment visité le musée de Carentan les Marais et se sont retrouvés dans la peau des parachutistes qui ont quitté l'Angleterre à bord de l'avion Stoy Hora le 6 juin 1944.



Ils ont également fait le tour de quelques camps de reconstitution présents sur le territoire de la Manche, notamment le camp Arizona installé au Sud-Ouest de la commune de Carentan.