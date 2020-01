De jeunes sportifs de retour dans l'archipel pour les vacances

Passionnés de hockey ou de tennis, de jeunes étudiants profitent des fêtes de fin d'année pour rentrer chez eux. Rencontre avec cinq sportifs.

Comme chaque fin d'année, de nombreux étudiants ont choisi de revenir passer quelques jours dans l'archipel auprès de leurs proches pour les fêtes. Parmi eux, trois jeunes mordus de hockey sur glace qui évoluent cette année avec l'équipe de l'école de L'Odyssée à Moncton où ils poursuivent leurs études.

De retour sur la glace de Saint-Pierre

Lucas Haran, Nathan Disnard et Alexis Detcheverry ont pu retrouver leurs anciens coéquipiers du hockey mineur.

Le reportage de Linda Saci et d'Anthony Capra :

Sur les courts aussi

Lucas Haran et Nathan Disnard sont aujourd'hui en terminale, c'est donc leur dernière année avec les Olympiens de Moncton. Les deux joueurs espèrent être repérés par une université avant la fin de leur scolarité.À l'instar des trois hockeyeurs, Eloïse Hutton et Corentin Venot, tous deux pensionnaires du Team Daniel Contet, à Villeneuve-Loubet près de Nice, passent cette période des fêtes de fin d'année dans l'archipel. Linda Saci et Myriam Ponet les ont rencontrés.