JO 2024 : mission accomplie pour les Olympiades culturelles et sportives à Saint-Pierre et Miquelon

Parcours de la flamme, cérémonie à la gare maritime, activités artistiques et sportives : le bilan des Olympiades culturelles est positif pour le comité organisateur. Retour sur les temps forts de cette fin de semaine.

C'est une réussite selon le comité organisateur de cet événement qui a rassemblé des artistes dans les écoles, puis des associations et des musiciens à la gare maritime ou encore à la salle des fêtes de Saint-Pierre.

Sans oublier les nombreuses activités sportives proposées, comme cette initiation au basket organisée au centre culturel et sportif ce dimanche 9 avril.

Le reportage de Kim Baïla et Aldric Lahiton :

Hip-Hop

Au programme également de ces Olympiades cette fin de semaine, des ateliers de découverte pour les jeunes, toujours au CCS. Au programme : water-polo, badminton, taekwondo ou encore danse hip-hop. Le breakdance qui s'invitera, et c'est une première, dans les Jeux cette année. Et ce, pour le plus grand bonheur de Cléon, rappeur et danseur venu dans l'archipel dans le cadre des Olympiades culturelles pour partager sa passion. Le reportage de Kim Baïla et Aldric Lahiton :



Parcours de la flamme

Autre temps fort cette fin de semaine, le parcours de la flamme des Olympiades. C'était vendredi 7 avril en fin de journée.

Après avoir voyagé dans les établissements scolaires du territoire, la torche a pris la mer dans le port de Saint-Pierre.

Reportage de Martine Briand et Jérôme Anger :