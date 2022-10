Journée de sensibilisation aux risques climatiques à Saint-Pierre et Miquelon

Dans le cadre de la journée nationale « Tous résilients face aux risques » le 13 octobre 2022, plusieurs ateliers étaient proposés à la population, avec pour objectif de la sensibiliser aux menaces climatiques. Météo France ouvrait sa station au public en collaboration avec la DTAM, et des activités étaient organisées par la préfecture dans les établissements scolaires.

Déployer une tente ou un lit de camp, assimiler les principes de survie. Ces gestes ne sont pas innés, mais pourraient bien s'avérer utiles dans un avenir proche. Les bouleversements climatiques renforcent les catastrophes naturelles : inondations, ouragans et tempêtes tropicales sont de plus en plus violentes, et de plus en plus fréquentes. Affronter leurs conséquences est devenu un nouvel enjeu des services de sécurité.

À Saint-Pierre et Miquelon, rien que pendant le mois de septembre 2022, par deux fois l'archipel a failli être traversée par des tempêtes, Earl tout d'abord, puis Fiona, qui a fait quelques dégâts à Miquelon-Langlade et a coupé le réseau internet de l'archipel pendant près de 24H.

Prévenir des risques auprès des plus jeunes

Face à la multiplication des risques, la journée nationale « Tous résilients face aux risques » s'est tenue pour la première fois cette année. Dans l'archipel, les services de la Sécurité civile et la Croix-Rouge proposaient aux élèves des collèges de Saint-Pierre d'apprendre à faire face à une inondation.

La population n'est pas assez sensibilisée aux risques. Mais c'est un phénomène que l'on observe partout. Tous l'objet des travaux proposés aujourd'hui est d'améliorer la "culture" du risque et la prévention. Guillaume Geay, chef du service interministériel de sécurité civile à Saint-Pierre et Miquelon

Le matin au Lycée Letournel, puis l'après-midi au collège Saint-Christophe auprès des classes de 5e, deux stands étaient proposés aux élèves. La Croix-Rouge présentaient un lot d'hébergements d'urgence, tandis que la sécurité civile leur exposait les moyens d'alerte sur l'archipel et un kit d'autonomie pour deux jours en cas d'inondation.

Sensibiliser la population aux changements climatiques

Dans le même temps, une présentation des services de prévision de risques était réalisée à la station de Météo France à Saint-Pierre. Organisée en collaboration avec la DTAM, cet atelier ouvert au public présentaient les différents instruments de surveillance (radars, bouées), ainsi que les différentes zones de l'archipel sensibles aux incidents climatiques.

