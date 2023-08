Journée du 15 août : les sapeurs-pompiers de Miquelon-Langlade espèrent faire naître de nouvelles vocations

4ème édition de la journée des sapeurs-pompiers de Miquelon-Langlade ce mardi 15 août. Sous le chapiteau et à ses abords, convivialité rime avec découverte du métier. À travers plusieurs animations, la caserne espère donner l'envie à des jeunes du village de rejoindre ses rangs.

Elise Marné •

Ils sont 12 sapeurs-pompiers à occuper actuellement les murs de la caserne de Miquelon-Langlade. Avec cette quatrième édition de la journée des sapeurs-pompiers, ils espèrent parvenir à transmettre leur amour de ce métier.

C'est une journée d’échange et de convivialité pour échanger avec l’ensemble des sapeurs-pompiers et montrer les capacités des pompiers de Miquelon-Langlade et peut-être susciter des vocations parce qu’on manque de recrues. Lieutenant Emmanuel Briand, chef de corps au service secours et incendie de Miquelon Langlade

9 sapeurs-pompiers promus

C'est en tant qu'Adjudant, chef de corps au service secours et incendie de Miquelon-Langlade qu'Emmanuel Briand ouvre officiellement cette journée des sapeurs-pompiers. Quelques minutes plus tard, le voilà promu lieutenant. Huit autres de ses confrères ont reçu ce matin une promotion :

Emmanuel Briand promu Lieutenant

Marco Gaspard promu Sergent-chef

Jean-Pascal Briand promu Sergent-chef

Thierry Detcheverry promu Caporal-chef

Sébastien Coste promu Caporal-chef

Nicolas Lemaine promu Caporal-chef

Vincent Paszkowiak promu Sapeur-pompier 1ère classe

Jason Allen-Mahen promu Sapeur-pompier 1ère classe

Morgan Hansen promu Sapeur-pompier 1ère classe

Demandez le programme !

Après un repas convivial sous le chapiteau avec grillades, salades, hot-dogs et autres réjouissances, le public découvre le métier de sapeur-pompier à travers diverses animations, comme des jeux à destination des enfants et adultes ou encore des manœuvres de démonstration au sol et avec les véhicules.