Journée mondiale de la santé mentale : Quelles actions à Saint-Pierre et Miquelon ?

Le 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale, l’occasion de sensibiliser l’opinion publique aux questions de la santé mentale et lutter contre la stigmatisation à l’égard des maladies.

Chloé Borotra •

Les troubles psychiques, quels qu’ils soient, sont encore souvent considérés comme des sujets tabous. Méconnaissance, peur, déni ou encore culpabilité font partie des facteurs qui peuvent retarder un diagnostic ou qui peuvent générer l’exclusion des personnes atteintes.

Le 10 octobre est aussi l’occasion de sensibiliser la population sur les moyens et les outils à disposition pour prendre soin de leur propre santé mentale au quotidien.

En France, 64 % des habitants ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Et 15 % des jeunes déclarent avoir connu un épisode dépressif.

Suite à la pandémie de Covid-19, les gouvernements du monde entier ont reconnu qu’il fallait renforcer les services à tous les niveaux et ont approuvé le plan d’action de l’Organisation mondiale de la santé pour la santé mentale.

À Saint-Pierre et Miquelon, qu’en est-il ?

Sur ce premier semestre 2022, a été mis en place le programme de Premiers secours en santé mentale (PSSM) qui permet de former des secouristes capables de mieux repérer les troubles en santé mentale, d'adopter un comportement adapté, d'informer sur les ressources disponibles, d'encourager à aller vers les professionnels adéquats et, en cas de crise, d'agir pour relayer. Ces formations étaient ouvertes à tous et ont rencontré beaucoup d’intérêt. Saint-Pierre et Miquelon serait le premier territoire à voir formé autant de personnes.

À voir ou à revoir : Le magazine À la une consacré à la santé mentale

Ces journées de formation ont permis d’ouvrir d’autres champs d’investigations comme le suicide, le harcèlement scolaire, le décrochage, l’addiction aux écrans numériques et leurs mauvais usages par exemple.

Parallèlement, le besoin de se retrouver au-delà des frontières et de pouvoir partager les pratiques professionnelles avec les homologues Canadiens s’est fait ressentir. Du 10 au 14 octobre, l’Agence territoriale de la santé (ATS) recevra une délégation pour faire le point sur les questions autour de la santé mentale.

À lire aussi : Une formation de premiers secours en santé mentale bientôt dispensée à Saint-Pierre et Miquelon

Le CMPEA , la CPS, le CSAPA et l’éducation nationale seront présents et présenteront leurs organisations et leurs projets. Des débats auront lieu le mercredi 12 après-midi sur le bien-être à l’école et le jeudi 13 en matinée sur la problématique des écrans et les moyens dont le territoire disposent pour accompagner les jeunes. Jeudi après-midi, des discussions sont prévues sur la déstigmatisation des problèmes de santé mentale.

Les objectifs de cette semaine sont donc de nouer des liens et d’établir un réseau afin de s’inspirer mutuellement dans le domaine de la santé mentale chez les jeunes. Le centre hospitalier François Dunan sera également impliqué dans l’organisation d’une filière de pédopsychiatrie.