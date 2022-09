L’association « Et la vie continue » au cœur de l’évènement Octobre Rose à St-Pierre et Miquelon

Ce samedi 1er octobre s’enclenche le mois de sensibilisation au cancer du sein. L’association locale « Et la vie continue... » se mobilise encore une fois cette année et cela commence dès ce samedi 1er octobre avec une vente de gâteaux.

Anne-Laure Martinot •

Cette année encore, le mois d'octobre se pare de son manteau rose et pour commencer, en ce beau premier week-end, « Et la vie continue… » sera présente. L’association à but non lucratif créée en 2019, a pour objectif principal d’accompagner les personnes atteintes de cancer ainsi que leurs proches, par le biais de rencontres, d’échanges et de partage en toute simplicité et dans le respect.

L’association tient un rôle prépondérant dans la prévention, l’information et l’accompagnement des personnes touchées par le cancer dans l’archipel de Saint Pierre et Miquelon. Elle est le pilier localement de l’écoute et de l’accompagnement.

Premier rendez-vous cette fin de semaine avec d’abord une vente de gâteaux, de tee-shirts et de sweats au profit de la recherche contre le cancer. La vente est prévue entre 9h et 12h samedi matin dans le hall d’entrée du supermarché de Saint-Pierre. Un second rendez-vous est proposé ce dimanche 2 octobre, au Diamant dès 14h pour une marche en rose, en famille ou entre amis. Une photo vue du ciel du traditionnel ruban rose sera également prise à l’occasion.

L’association « Et la vie continue… » a également plusieurs projets à venir. Sylvie Koelsch, vice-présidente, et Chantal Briand, membre du bureau, étaient toutes deux les invitées d’Annaig Morazé dans C’est vous qui l'dites le 7 septembre dernier.