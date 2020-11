L'exposition du peintre Giuseppe Arcimboldo au service de l'éducation des élèves de Saint-Pierre

À la bibliothèque municipale, les classes des écoles saint-pierraises défilent pour admirer les œuvres du peintre italien Giuseppe Arcimboldo. Son univers fantastique plaît aux enfants. Les professeurs se servent de l'exposition pour aborder des notions pédagogiques.

Charlotte Boniteau •



Les visages aux mille détails

"Il ose vraiment des choses particulières quand même. Le bibliothécaire est fait uniquement de livres. Il y a plein de petits détails." Judith, élève de 6e

Visite pédagogique

"On anticipe un peu une séquence qu'on va faire en fin d'année. Je trouve ça intéressant de pouvoir avoir cette continuité : souvent, les enfants cloisonnent ce qu'ils voient à l'école et la vie de tous les jours." Floriane Detcheverry, professeure d'art plastique

Presque 500 ans après sa naissance, Giuseppe Arcimboldo fascine toujours autant. Les formes, les couleurs et les détails de ses œuvres emportent les enfants. Julie a 11 ans et elle a déjà son tableau préféré : "Les fleurs rentrent vraiment bien dans le personnage, au début, on voit un personnage, et après on voit plein de fleurs,... C'est impressionnant."La spécialité de l'artiste italien est de peindre des visages constitués d'une multitude d'objets. Sa technique suscite l’admiration.Arcimboldo parle aux enfants. Et c’est exactement le but de cette exposition, destinée aux classes des écoles saint-pierraises. Elle rentre d'ailleurs dans le cadre pédagogique. Cette professeure d'art plastique aime faire sortir ses élèves de la classe.Toutes les classes de l'archipel sont invitées par la bibliothèque municipale à venir visiter l'exposition. Les reproductions restent en place jusqu'à fin janvier.Le reportage de Charlotte Boniteau et Jérôme Anger :