La construction d'un doris à clin se poursuit au lycée de Saint-Pierre

Depuis trois ans et la signature d'une convention entre le lycée Émile Letournel, l’association des Zigotos et la DCSTEP, les élèves du CAP charpentier bois se succèdent et travaillent sur la construction d’un doris à clin, véritable symbole du patrimoine de Saint-Pierre et Miquelon.

Flavie Bry •

Signé en 2019, ce partenariat entre l’établissement, la DCSTEP et l’association de Zigotos permet aux élèves de travailler sur ce projet exceptionnel, la construction d’un doris à clin symbole de l’époque de la petite pêche dans l’archipel. Une dizaine d'élèves impliqués en trois ans Dans l’atelier bois du lycée Émile Letournel, la véritable réplique du doris Les deux Pierre en impose. Depuis le début, l’embarcation a vu passer sur sa charpente une dizaine d’élèves. Chaque année c’est une nouvelle promotion qui s’applique à redonner vie à ce bijou de notre patrimoine local. Ce qui est compliqué à gérer dans ce type de construction, c’est le suivi des élèves qui commencent et qui ne finissent pas le bateau. Vincent Rinaldo - Professeur en CAP Charpentier Bois Ce projet financé par l’association des Zigotos par le biais de la DCSTEP entre dans le cadre du chef d’œuvre et demande aux élèves plusieurs notions, qui ne rentre pas forcément dans le cadre de ce CAP charpentier bois, mais qui rejoint la grande famille des métiers du bois. Un chantier toujours en cours Le doris est encore loin d’être terminé. Restent la mise en peinture et la conception de tous les aménagements intérieurs. Des étapes importantes, qui devront être réalisées un peu plus tard dans l’année. Ce sont des élèves qui sont en première année, il faut d’abord s’occuper des cours sur les machines. [avant de pouvoir les utiliser, ndlr] Vincent Rinaldo - Professeur en CAP Charpentier Bois Vincent Rinaldo, le professeur, ne compte plus ses heures passées sur ce chantier et ils sont nombreux à espérer voir naviguer la réplique du doris Les Deux Pierre très prochainement. La mise à l’eau est attendue à l’été 2022. Le reportage de Flavie Bry et Jérôme Anger.

