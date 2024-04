La famille Detcheverry à la conquête des routes d'Europe à bord d'un camping-car

C'est un voyage inoubliable que Morgan, Julie, Mathéo et Maxence sont en train de vivre. La famille Detcheverry a quitté Saint-Pierre le 3 février pour visiter douze pays d'Europe à bord de son camping-car. Tous ont mis leur vie Saint-Pierraise entre parenthèses durant plus d'un an pour vivre ce rêve en famille

Le 3 février dernier, la famille Detcheverry s'envole direction Paris pour réaliser un rêve, celui de vivre une aventure humaine et sans contraintes pendant plus d'un an. Leur projet : traverser douze pays d'Europe à bord d'un camping-car.

Pour Julie, Morgan, Mathéo, Maxence et leur chat Kinder, ce périple est un rêve devenu réalité. Et la crise Covid a joué un rôle dans leur décision de partir découvrir d'autres villes, d'autres cultures et d'autres personnes.

On avait envie de changer de notre quotidien. Le temps passe très vite. On a 35 ans et on avait envie de profiter des enfants. On ne voulait plus avoir à se presser, regarder l'heure tout le temps. L'idée c'est de vivre à notre rythme, de vivre comme on a envie. Julie Detcheverry

En route pour l'aventure !

Elle a débuté avec un court arrêt à Paris, à La Rochelle et la visite d'une ferme ou encore à Nantes où ils ont récupéré leur camping-car.

Les cinq compères ont ensuite longé pendant quelques jours la côte ouest. Ils ont ainsi pu profiter des paysages de la dune du Pilat, de Latresne près de Bordeaux, de Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays basque et bien d'autres villes.

Découvertes et balades dans l'hexagone. • ©JULIE ET MORGAN DETCHEVERRY

Julie, Morgan, Mathéo, Maxence et Kinder ont ensuite découvert d'autres pays comme l'Espagne avec un arrêt dans le désert de Bardenas Reales à Saint-Jacques de Compostelle en passant par la presqu'île de Gaztelugatxe, Bilbao ou encore le village de Potes.

Le périple s'est poursuivi au Portugal pour découvrir Braga et ses spécialités culinaires, Porto, Peniche, Lisbonne, Sagres, ou encore Tavira et bien d'autres villes portugaises.

C'est la découverte des villes, de la nature en fonction du lieu où on se trouve. Et puis les enfants apprennent beaucoup. C'est un apprentissage quotidien et sur le terrain. Julie Detcheverry

Douze pays inscrits dans leur agenda

Autres destinations inscrites dans le calendrier des jeunes routards : l'Italie, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la Belgique. Au terme de sept mois de promenades en camping-car, ce sera le retour en France.

Morgan est agent des douanes au sein de la branche surveillance. Il en profitera pour suivre une formation professionnelle à partir de septembre prochain. Comme le souligne Julie "on continuera à voyager quand cela sera possible, ce qui veut dire que nous serons partis de l'archipel pendant un an et demi".

Julie est manipulatrice radio, elle aussi n'a pas hésité à prendre une disponibilité pour vivre cette expérience familiale.

Quant aux enfants, ils semblent apprécier énormément leur nouvelle vie et notamment Mathéo qui découvre les sites en trottinette.

Ce que j'ai le plus aimé, c'est le parc d'attractions Port Aventura World en Espagne. J'ai aussi bien aimé le désert de Tabernas. Mathéo

Julie elle a préféré pour l'instant l'Andalousie, son histoire, ses monuments, ses paysages. Morgan, son compagnon, a adoré les côtes du Portugal.

Des paysages qu'il a le temps de voir même s'il est le chauffeur attitré de la fratrie.

C'est une totale découverte pour moi de conduire en Europe. Ça se passe très bien, on vit en famille tout le temps. J'adore [...] Tous les jours on se dit, qu'est-ce qu'on va découvrir et tous les jours les enfants disent qu'ils n'ont pas envie de partir d'ici, qu'on est trop bien. Morgan Detcheverry

Comme le précise Julie : "on se pose rarement deux soirs au même endroit. On a des paysages magnifiques. Un jour c'est la plage, les montagnes. Ce n'est jamais pareil".

L'école de la vie et des devoirs aussi

Si la découverte d'autres cultures est le but principal de ce voyage, Mathéo 7 ans et Maxence 5 ans, ont aussi des devoirs à faire dans leur camping-car.

Et c'est maman et papa qui s'y collent. Ils suivent le programme scolaire adapté à leur niveau et ce chaque matin, du lundi au vendredi.

Durant ce voyage, Julie veille à ce que les enfants fassent quotidiennement leurs devoirs. • ©JULIE ET MORGAN DETCHEVERRY

Chaque jour est un nouveau départ

Cette aventure en camping-car en Europe est une toute première expérience pour le couple et ses enfants. Une décision que la famille ne regrette pour rien au monde.

C'est tous les jours le plaisir de voir de nouvelles choses mais aussi de faire de nouvelles rencontres. D'en savoir plus sur leur vécu, leur histoire. On est agréablement surpris des gens qui sont très heureux de nous aider, de nous renseigner. Morgan Detcheverry

Ce qui a le plus marqué Julie, Morgan, Mathéo et Maxence, c'est la facilité qu'ils ont pour trouver des lieux où dormir comme les aires de camping bien sûr mais aussi les parkings ou les spots un peu plus sauvages.

On ne savait pas à quoi s'attendre. On avait fait quelques recherches avant de partir mais tant que tu le vis pas, tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Et en fait, c'est très facile. Julie Detcheverry

Loin des yeux mais près du cœur

Et s'ils sont loin de Saint-Pierre et Miquelon, de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, ils ne les oublient pas pour autant car tous les jours, la famille Detcheverry reste connectée pour donner des nouvelles et raconter leur périple du jour. Et l'aventure est loin d'être terminée ...