Dix trimarans attendus cet été à Saint-Pierre et Miquelon pour la première édition de la Route des Terre-Neuvas

Les trimarans sont attendus le 9 août à Saint-Pierre pour un départ direction Saint-Brieuc prévu le 17. Le calendrier et le programme de cette nouvelle transat qui fait écho à plusieurs centaines de siècles de liens entre les côtes bretonnes et l'archipel se précisent. L'organisation cherche des hôtes pour héberger les équipages.

Plus de 2000 miles entre Saint-Pierre et Saint-Brieuc. Comme toute transat, la Route des Terre-Neuvas est avant tout un véritable défi sportif. Mais c'est aussi une course qui fait écho à des siècles d'histoire. Car les côtes bretonnes et l'archipel sont liées depuis plusieurs centaines d'années. Les explications de Bérénice Del Tatto:

Une course qui prend de l'ampleur

Les navires sont attendus le 9 août dans l'archipel pour un départ de course le 17. Entre ces deux dates, de nombreuses animations sont prévues. Une course entre Saint-Pierre et Miquelon figure aussi au programme, le 15 août.

En ce qui concerne la traversée entre l'archipel et la Bretagne, les responsables de la classe Ocean Fifty qui gère le championnat " ont opté pour ne faire en terme de transatlantique, que la Route des Terre-Neuvas qui est inscrite sur leur championnat avec un fort coefficient. Et la classe a rendu la course obligatoire pour tous les bateaux qui veulent obtenir un bon classement au championnat 2024", explique Philippe Paturel à l'initiative de cette nouvelle transatlantique.

Des hôtes pour les équipages

Actuellement, les organisateurs sont à la recherche d'hébergements chez l'habitant pour pouvoir accueillir les équipages à Saint-Pierre.

Philippe Paturel, président de Route Saint-Pierre et Miquelon, était l'invité du journal télévisé ce mercredi 28 février pour faire un point d'étape :