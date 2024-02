La géographe Xenia Philippenko distinguée pour ses travaux sur Saint-Pierre et Miquelon

La chercheuse Xenia Philippenko remporte le prix 2023 de la thèse BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, pour ses travaux sur l’adaptation de l'archipel au changement climatique.

C'est une marque de reconnaissance. Venue à plusieurs reprises sur le territoire dans le cadre de sa thèse, la géographe Xenia Philippenko a reçu le prix 2023 BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières pour ses travaux sur l’adaptation de Saint-Pierre et Miquelon au changement climatique. Une distinction qui vient couronner cinq années de travail.

Une fierté de voir le travail reconnu, une surprise aussi [...] Cela permettra de faire connaitre mon travail au sein d'un réseau scientifique, différent du mien, dans mon établissement du BRGM" Xenia Philippenko, Docteure en géographie

La chercheuse étudie depuis de nombreuses années les relations entre l'homme et l'environnement. Grâce aux rapports réguliers du GIEC, à des études canadiennes et aux données météorologiques recueillies sur l’archipel, la jeune femme a pu mettre en évidence l'impact du changement climatique et ses conséquences sur Saint-Pierre et Miquelon. Pour sa thèse, la chercheuse a mené plusieurs campagnes de sensibilisation pour mobiliser la population sur l'importance de lutter contre les dérèglements climatiques et préserver les littoraux.

Reportage d'Anaïs Bocher