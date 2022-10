La journée des "dys" en question à Saint-Pierre et Miquelon

Le 10 octobre, le 10/10, est la journée nationale des "dys" : dyslexie, dysphasie ou encore dysgraphie. L’orthophoniste Élise Magna était invitée du journal télévisé pour en parler.

Redaction SPM •

Dyslexie, Dysorthographie, Dysphasie, Dysgraphie, Dyspraxie, Dyscalculie... voilà la liste des 6 "dys" recensés. Le 10 octobre, une journée consacrée à la détection et la sensibilisation au "dys" des troubles neurocognitifs.

Un orthoponiste est amené à accompagner les personnes atteintes de certains de ces troubles. Ces derniers peuvent entraîner des difficultés en matière d'apprentissage ou dans la réalisation de gestes du quotidien.

Comment repérer un "dys" ?

Souvent en tant que parent, on sent quand il y a quelque chose qui cloche. Élise Magna, orthophoniste

"Les maîtres et les maîtressses sont de plus en plus formés à se poser des questions et repérer ces difficultés", rassure l'orthophoniste. Élise Magna explique aussi qu'une rééducation peut se faire à tout âge et qu'une prise en charge est mise en place.

Pour parler de dépistage et expliquer ces troubles, dans le journal télévisé du 10 octobre 2022, Élise Magna orthophoniste a répondu aux questions de Viviane Dauphoud-Eddos.