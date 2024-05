La messe de Saint-Pierre retransmise en direct dans l'émission Le Jour du Seigneur

La plus ancienne émission française de télévision consacre son prochain épisode à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

Ce dimanche 26 mai, les fidèles de la communauté chrétienne de l'archipel seront filmés en direct pour l'émission française "Le Jour du Seigneur". La messe, célébrée à la cathédrale de Saint-Pierre, pourra être appréciée par plusieurs milliers de personnes aux quatre coins du monde, puisque entre 600 et 800 000 téléspectacteurs visionnent chaque fin de semaine ce rendez-vous télévisé.

Ce n'est pas la première fois qu'une messe de l'archipel est retranmise en direct pour cette émission. Comme à chaque fois, cela demande beaucoup de travail et d'organisation en amont. En mars dernier, une équipe était déjà venue pour du repérage et des prises de contact. Arrivés il y a une semaine, des religieux mais aussi producteur et conseiller éditorial, par exemple, ont fait le déplacement pour tout installer.

En dehors de la captation de la messe, un documentaire de Carine Poidatz est également diffusé sur la chaîne. Il met en avant la vie de 4 femmes du territoire : Clémence Cormier, Ketty Orsiny, Raphaële Goineau et Marie Jugan.

Pour tous les fidèles qui souhaitent participer à cette messe télévisée, rendez-vous est donné à partir de 6 h 30 heure locale pour une diffusion en fin de matinée (11 heures) en Hexagone sur France 2.

Les répétitions suivies ce samedi par Kim Baïla et Aldric Lahiton :