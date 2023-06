La philosophie clôt les épreuves écrites du Bac à Saint-Pierre et Miquelon

Après les épreuves de spécialités en mars dernier, ce mercredi 14 juin avait lieu la mythique épreuve de philosophie. Cette épreuve marque presque la fin des examens avant le grand oral prévu la semaine prochaine.

Marie-Paule Vidal •

Pendant quatre heures, les 40 élèves de terminale du lycée Émile-Letournel candidats au baccalauréat général et technologique ont planché sur la philosophie. Une épreuve assez redoutée des lycéens.

Trois sujets étaient proposés.

"Ce qui est vrai peut-il être réfuté ?"

"Les artistes nous rendent-ils heureux ?"

Ou encore une explication de texte. Cette année, c'est un texte sur "Des lois" de Cicéron orateur et homme politique romain, né en Italie 106 ans av J.-C qui a été proposé aux élèves.

C'est ce troisième sujet qu'Arthur, élève de terminale a choisi. Un sujet qui selon ses explications "traite de la nature humaine et de la capacité que les gens ont à faire preuve de raison et de justice".

Aldric Lahiton et Marion Meyer étaient à la sortie du lycée Émile Letournel :

©saintpierreetmiquelon

Marion, Marilou, Arthur et les autres futurs bacheliers sont de nouveaux convoqués entre le 19 et le 30 juin pour passer cette fois le Grand Oral. L’épreuve durera 40 minutes dont 20 minutes de préparation. L'élève doit présenter au jury deux questions portant sur une ou deux spécialités de terminale, préparées en amont avec les professeurs. Cette épreuve permet au jury de voir comment le candidat est capable de "prendre la parole en public de façon claire et convaincante".

À lire aussi : Les bacheliers et collégiens de Saint-Pierre et Miquelon fidèles à leurs bons résultats

Les résultats seront connus le 4 juillet prochain.

Une session dite de rattrapage est prévue du mercredi 5 au vendredi 7 juillet inclus.

Ce mercredi 15 juin, les élèves de Première plancheront sur l'épreuve anticipée de français au titre de la session 2024.

Le calendrier 2023 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du diplôme national du brevet, du baccalauréat, des certificats d'aptitude professionnelle et du brevet de technicien est visible dans son intégralité sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

En 2022, le lycée d'État Émile-Letournel de Saint-Pierre et Miquelon enregistrait un taux de réussite de 100% au baccalauréat général et technologique.