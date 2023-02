La photographe Morgane Delfosse sur les traces des Terre-Neuvas à Saint-Pierre et Miquelon

Morgane Delfosse promène son regard le long du port de Saint-Pierre, sur le rivage et ailleurs. Dans le cadre de la dixième édition du photo festival en baie de Saint-Brieuc, la photographe a été sélectionnée pour le projet « Saint-Pierre-et-Miquelon / Baie de Saint-Brieuc, une histoire, une population, des paysages en miroir ».

Un travail photographique qui devait être adossé à la course transatlantique La Route des Terre-Neuvas, finalement repoussée à 2024.

Morgane Delfosse a d'abord mené ses recherches en Bretagne, où elle a surtout tissé des liens de mémoire avec les descendants de Terre-Neuvas. En ce mois de février 2023, elle sillonne les îles Saint-Pierre et Miquelon pour construire en images le récit de l'autre côté de l'Atlantique.

Je me balade, j'essaie de chercher un peu par moi-même des traces de la pêche ici. De ce qui pourrait rester de l'époque de la grande pêche. Et je commence à rencontrer des gens qui ont une mémoire de cette histoire, qui peuvent témoigner et me raconter ce dont ils se souviennent.