La plateforme numérique Lumni en tournage à Saint-Pierre et Miquelon

Lumni, la plateforme éducative du groupe France Télévisions, débarque à Saint-Pierre et Miquelon pour le tournage d'un de ses programmes à destination du jeune public. Objectif, faire vivre des contes et des comptines aux quatre coins des outre-mers.

Mathias Raynaud •

Après des films, des émissions et des séries françaises ou canadiennes, l'archipel accueille encore un nouveau tournage. Cette fois-ci, c'est au tour de Lumni, la plateforme éducative de France Télévisions, de s'inviter sur le territoire dans le cadre d'un de ses programmes phares.

"Les contes et comptines de Lili", ce sont des histoires qui nous emmènent dans tous les outre-mers pour raconter une partie de l'histoire et de l'imaginaire local. Lors de son escale à Saint-Pierre et Miquelon, Lumni s'est notamment intéressé à un texte d'André Lebailly consacré à la naissance des puces de mer.

Retrouvez le reportage de Martine Briand et Jérôme Anger.