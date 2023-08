La rentrée scolaire se prépare avec de nouvelles hausses de prix

Partager :

À quelques semaines de la rentrée scolaire, les familles s’attèlent aux dernières courses. Au fil des années, les fournitures deviennent de plus en plus chères. Toutefois, certaines aides existent et aident à amortir les coûts.

Le 5 septembre prochain, les élèves de l’archipel reprendront le chemin de l’école. Cahiers, stylos, trousse… Pour être prêt le jour J, les parents devront mettre la main au porte-monnaie. Hausse du coût des fournitures scolaires En fonction de la classe de l’enfant, le coût n’est pas le même. En moyenne cette année, il faut compter environ 58 euros pour s’équiper lorsque l’on est un élève au CP, 135 euros pour un élève de 6ème. Une moyenne effectuée par rapport à une liste basique d’effets scolaires, avec les prix les moins chers dans plusieurs enseignes de l’archipel. Cette liste ne prend pas en compte l’achat du cartable ou encore des affaires de sport. Pour l’heure, s’il n’y a aucun chiffre précis, la CPS confirme une hausse des prix. À lire aussi : Une inflation record en 2022 à Saint-Pierre et Miquelon À la dernière rentrée, on pouvait d’ailleurs compter jusqu’à 4,25 % d’augmentation, soit un panier moyen de 280 euros pour un enfant au collège. Des aides pour les familles Pour permettre d’amortir le coût de la rentrée, des aides existent dans l’archipel. L’allocation de rentrée scolaire Certaines familles peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Elle est versée, sous conditions de ressources, aux ménages ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Son montant varie de 400,09 euros à 436,79 euros. Une aide qui a été revalorisée puisque l’année dernière, elle s’élevait entre 378, 87 et 413,62 euros. Pour télécharger le dossier, vous pouvez vous rendre sur le site de la CPS. Montant de l'allocation de rentrée scolaire à Saint-Pierre-et-Miquelon • ©Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre et Miquelon Déjà 99 familles ont pu bénéficier de cette aide cette année. Pour rappel, 118 familles ont reçu un versement l'année dernière. Un chèque pour les fournitures et les équipements scolaires Tous les scolaires peuvent bénéficier d’un chèque de 30 euros pour l’achat de fournitures et de petits équipements sportifs pour la pratique de l’EPS. Il est délivré par la Collectivité Territoriale, sans conditions de ressources, à travers le Pass Collectivité Jeunes. Délivrée par la Collectivité Territoriale, cette aide existe depuis 2011. Elle concerne les enfants de 6 à 19 ans. Sous forme d'un chéquier de 90 euros, il contient, en plus de l'aide pour les fournitures, six chèques "Sport-culture-loisirs" de dix euros.

