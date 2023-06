La toile de Gaston Roullet au coeur d'un projet pédagogique pour des scolaires de Saint-Pierre et Miquelon

Pendant plusieurs semaines, 70 élèves de maternelle et de cours préparatoire ont travaillé sur cette scène de vie de 19e siècle. Le résultat de leurs travaux est à découvrir au musée de l'Arche.

Delphine Jeanneau •

Le patrimoine, c'est le thème cette année d'un projet pédagogique mis en place par l'Education nationale et la collectivité territoriale. 70 élèves de maternelle et de cours préparatoire se sont penchés dans ce cadre sur l'oeuvre de Gaston Roullet. Cette scène de vie du 19e siècle, peinte pour l'exposition universelle de 1900, n'a presque plus de secrets pour eux.

Ils sont très à l'aise pour mettre des mots sur tout notre patrimoine Julie Pereira-Neves, responsable communication graphique à la collectivité territoriale

L'interprétation des enfants

"On a travaillé sur le vocabulaire autour de la mer, de l'architecture, de la pêche (...)", explique Cynthia Lévêque, professeure des écoles au sein de l'établissement Sainte-Odile. L'étude de cette immense toile, exposée à l'Arche, leur a également permis de mettre en place des activités. Un travail de plusieurs semaines au cours duquel les enfants ont interprété l'oeuvre à leur manière.

Le résultat de leurs travaux est visible au musée. Un petit livret avec des jeux a également été édité.

Le reportage de Martine Briand et Aldric Lahiton :