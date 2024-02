Lancement de la traditionnelle semaine du hockey mineur à la patinoire de Saint-Pierre

Chaque année, les adhérents de l'association et leurs familles prennent part à la semaine du hockey mineur. L'occasion de montrer les progrès réalisés mais surtout de s'amuser. Tiffanie Bouteiller, trésorière de l'association, détaille le programme de la semaine.

La semaine du hockey mineur est une tradition ancrée depuis de nombreuses années pour les hockeyeurs de Saint-Pierre. Toutes les catégories de joueurs se retrouvent alors à la patinoire pour passer des moments agréables entre amis et en famille, des U5 aux U18 en passant par les équipes loisirs qui s'ajoutent à l'équation cette année.

L'objectif premier est de rassembler tous les joueurs du club pour disputer des rencontres amicales durant une semaine. C'est aussi l'occasion de venir encourager les jeunes et, pourquoi pas, partager une boisson chaude et autres mets préparés par les bénévoles de la cafétéria.

Archive: La semaine du hockey mineur en janvier 2001 sur un étang de Saint-Pierre

Située à l'étage du bâtiment, la cafétéria offre une vue surplombant la glace, ce qui permet de se restaurer sans perdre une miette des rencontres. Il s'agit surtout d'une importante source de revenu pour le hockey mineur. "C'est important pour le club, c'est ce qui permet de financer les déplacements. Sans ça, les déplacements ne pourraient pas avoir lieu". Faute d'aversaires localement, les déplacements sur le Canada sont inévitables pour créer de la compétition.

Les mamans des joueurs, les hockey moms comme elles aiment s'appeler, sont aussi très impliquées dans l'association. Parmi elles, on retrouve Tiffanie Bouteiller qui est aussi la trésorière du hockey mineur. Invitée en radio, elle détaille le programme de la semaine et explique l'importance d'un évènement comme celui-là. "On est contents de voir les enfants disputer leurs matchs et puis ça fait un peu de monde à la patinoire". La plus grosse journée de la semaine se déroulera le samedi 10 février, en continu.

Programme du samedi 10 février • ©Hockey Mineur SPM

L'entretien complet de Tiffanie Bouteiller, trésorière du Hockey Mineur, invitée de C'est vous qui le dites: