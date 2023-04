Laurent Brisset, inspecteur général de l'Education nationale, en visite à Saint-Pierre et Miquelon

Les acteurs en lien avec l'enseignement dans l'archipel ont reçu la visite d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Laurent Brisset est venu évaluer les potentielles évolutions du système localement.

Redaction SPM •

C'est une visite qui répond à une demande formulée par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon. Pendant une semaine, Laurent Brisset, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche est dans l'archipel pour rencontrer les acteurs en lien avec l'enseignement sur le territoire. Objectif de cette mission : "avoir une vision prospective de l'évolution du système, à la fois, au vu de l'évolution des effectifs qui est plutôt en baisse, mais aussi pour essayer de déterminer (...) des sujets sur lesquels Saint-Pierre et Miquelon pourrait être un peu en pointe", explique Laurent Brisset.

Je suis là pour faire une petite analyse et des recommandations en écoutant tous les acteurs Laurent Brisset, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche

Visites et rencontres

Durant son séjour sur le territoire, Laurent Brisset visite les établissements et rencontre enseignants, parents, élèves et élus. L'occasion notamment pour chacun d'évoquer les problématiques locales. "C'est l'opportunité d'échanger sur les priorités à venir. (...) On a notamment parlé des écrans pour favoriser les apprentissages. On a aussi discuté des prochaines rentrées. (...) On tient à maintenir les moyens humains qui nous sont dédiés.", explique Olivier Gaston, directeur d'établissements privés.

Démographie

Parmi les pistes déjà évoquées par Laurent Brisset, la mise en place de l'apprentissage de l'Anglais dès le plus jeune âge.

A lire aussi : La population de Saint-Pierre et Miquelon continue de diminuer selon le dernier recensement de l'Insee

Concernant la démographie et la baisse de la population qui se poursuit, "elle est inquiétante", pour Laurent Brisset, "il faut essayer d'anticiper sur les prochaines années (...) faire des prévisions d'effectifs (...) et essayer de voir si on ne peut pas travailler ensemble (...) et innover (...)".