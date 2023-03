La population de Saint-Pierre et Miquelon continue de diminuer selon le dernier recensement de l'Insee

Le dernier relevé de l’Insee concernant la population de l’archipel fait état de 5 925 habitants à Saint-Pierre et Miquelon. Les chiffres publiés cette année ont pour référence le 1er janvier 2020.

5 925 habitants à Saint-Pierre et Miquelon le 1er janvier 2020. C'est 49 de moins en un an. On parle ici de la population municipale.

définition population municipale • ©INSEE

Les recensements des deux précédentes années indiquaient plutôt une baisse d’une dizaine d’habitants environ.

Population municipale au cours des dernières années

La collecte de données auprès de la population se fait tous les 5 ans à Saint-Pierre et Miquelon, mais en 2021, en raison de la crise sanitaire, l'enquête a été reportée. C'est donc en 2022 que les foyers ont été sollicités pour répondre au questionnaire en ligne.

Les naissances et décès à l'état civil

Si l'enquête de terrain ne se fait que certaines années, les données des communes sont relevées par l'Insee. Des données disponibles parfois directement sur les sites des mairies.

Voici un aperçu du nombre de naissances et de décès enregistré par les deux communes de l'archipel. Les naissances au Canada ne sont pas ici répertoriées.