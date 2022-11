Le 2 novembre, les Saint-Pierrais et Miquelonnais ont honoré leurs défunts

Après la célébration de la Toussaint, les fidèles de Saint-Pierre et de Miquelon se sont réunis pour la traditionnelle messe du 2 novembre. À Saint-Pierre, ils étaient une centaine à assister à cet hommage religieux rendu aux défunts à la cathédrale.

Gaël Ho-A-Sim •

Les chants du chœur paroissiale de la cathédrale Saint-Pierre ont accueilli la centaine de fidèles pour honorer les défunts. Une célébration religieuse marquée par des dizaines de bougies allumées en mémoire des morts de la paroisse.

Depuis 2019, l'abbé Bertrand Thébaut officie cette messe du 2 novembre, importante à ses yeux pour " Un travail de deuil et le travail de vie pour tous ceux qui ont perdus un proche au cours de l'année. Un sentiment de communion de l'ensemble de la communauté paroissiale et un devoir de mémoire pour l'ensemble des morts."

Un hommage aussi aux défunts des deux guerres mondiales

Comme la tradition l'exige à Saint-Pierre, la municipalité avec l'association des anciens combattants profitent de la fête des morts pour rendre hommage aux défunts des deux guerres mondiales au cimetière pour un devoir de mémoire selon Gérard Dodeman, le président des anciens combattants. " On va beaucoup aux monuments aux morts sur la place d'armes soit de Saint-Pierre ou l'île aux Marins mais rarement au cimetière, on y va une fois par an ! ". Pour le maire de Saint-Pierre, Yannick Cambray, "c'est un devoir de mémoire essentiel".

Reportage Élise Marné et Gaël Ho-A-Sim.