Le Bel Espoir du Père Jaouen de retour à Saint-Pierre et Miquelon ?

Le bateau accosta à plusieurs reprises à Saint-Pierre et Miquelon. Retour sur l'histoire de cet homme et de son navire.

Annaïg Moraze •

Surnommé le "curé des mers", Michel Jaouen aura marqué plusieurs générations. En 1951, le prêtre crée l'association de l'AJD (Aumônerie de la Jeunesse Délinquante devenue depuis Amis du Jeudi Dimanche). Le but ? Elargir l’horizon de jeunes sortants de prison.

Le père Michel Jaouen a déjà accosté à Saint-Pierre et Miquelon • ©Maxppp - JP Jaslet

C'est en 1968 que l'homme fait l’acquisition du Bel Espoir II, une goélette à trois mâts, et emmène sur les mers de jeunes délinquants mais aussi des toxicomanes. La flotte s'agrandit en 1974 avec l'arrivée du Rara-Avis.

Convaincu par la réinsertion et le mélange des genres, le religieux invite également à bord des jeunes majeurs en difficulté, des groupes de mineurs accompagnés, des familles, des retraités… Des gens de l'archipel embarqueront aussi sur le Bel Espoir.

Des nouvelles du navire ?

Construit en 1944 au Danemark, "l'arche de Michel" est restaurée en 1993 grâce l'opération de soutien lancée par l'émission Thalassa. Les dons affluent et le bateau continue de voguer.

Le père Jaouen disparait le 7 mars 2016, laissant derrière lui plusieurs orphelins de cœur. Un an plus tard, presque jour pour jour, c'est au tour du Bel Espoir II de faillir. Alors qu’il est au chantier de Lannilis pour de gros travaux d’entretien, un violent orage le couche. C'est là que de grosses déformations structurelles sont constatées. Trop abimé, l'espoir de le voir naviguer à nouveau s'éteint.

Le Bel Espoir II • ©AJD

Impossible pour l'association d'abandonner Michel et sa philosophie de vie. L'AJD décide de construire à l'identique un nouveau bateau. C'est ainsi que commence, en juillet 2018, un chantier d'envergure. Et le gréement (mâts, voiles et cordages), le moteur, le guindeau, les chaînes, et les ancres de l'ancien navire seront utilisés sur le nouveau projet.

Construction du nouveau navire • ©AJD

Bientôt terminée, la nouvelle goélette devrait faire voile cet été. Les explications d'Aurélie Baron, responsable de l'association.