Le carnet de voyage de la Saint-Pierraise Marie Cormier en Scandinavie

Marie Cormier étudie un master écologie du littoral à La Rochelle. Avec des copines de sa promotion, elles ont décidé de s'envoler vers le grand Nord à la découverte du Danemark et de la Suède. Elles nous racontent cette expérience depuis la ville de Lund.

À cette période de l'année, le jour n'est présent que quelques heures dans les pays nordiques avec un coucher de soleil vers quinze heures. C'est toute la particularité lorsque l'on visite cette partie du monde. De quoi nous surprendre si l'on n'y est pas préparés.

En raison des conditions climatiques, la Scandinavie n'est pas toujours considérée comme une destination attrayante et pourtant, elle offre une panoplie de paysages ainsi qu'une riche histoire. C'est ce qu'ont choisi de découvrir Marie et ses amies. Aventurières dans l'âme, elles ont décidé de partir en groupe d'abord en direction du Danemark avant de rejoindre la Suède en train de nuit. "C'était vraiment impressionnant de voir ce grand train tout noir arriver en gare. C'était un peu magique, un peu comme le film Pôle Express." raconte Romane.

Arrivée sur place, la bande de copines avait son programme déjà établi : visite de certains quartiers, musées et goûter les spécialités culinaires locales. Le musée dédié au célèbre groupe ABBA fait d'ailleurs partie des incontournables de la capitale suédoise, une expérience que les étudiantes ont fortement apprécié. Mais impossible de visiter sans s'imprégner de la culture du pays. Là-bas, on trouve des clubs de bain glacé presque partout. Marie et ses amies ont ainsi pu aller se baigner dans un lac gelé pour la toute première fois.

On a pu sortir de la ville, partir dans une forêt. On a profité du sauna et de l'eau du lac gelé. L'eau est entre zéro et quatre degrés. C'était un lieu magnifique. Marie Cormier

Leur séjour s'est terminé par un périple à la découverte de la nature suédoise : bord de mer, falaises villages de pêcheurs. Des paysages époustouflants qui ont su ravir le coeur des jeunes étudiantes françaises."Ça restera l'un de mes meilleurs voyages. En plus c'était le premier entre copines." témoigne Romane. Quant à la Saint-Pierraise Marie Cormier, elle sera de retour pour un stage de six mois dans l'archipel, dès le mois de février.