Entre soif d'apprendre et amour de la nature, le riche parcours de la Saint-Pierraise Eve Briand

Partie pour un cursus dans le but de devenir infirmière, Eve Briand a vite compris que c'est son amour de la nature qui l'amènerait vers un métier épanouissant pour elle. C'est désormais à Sherbrooke que la Saint-Pierraise étudie la gestion de l'environnement.

Trouver sa voie n'est pas toujours une chose facile quand on a dix-huit ans. Souvent tiraillés entre nos rêves et la réalité du monde, on avance à tâtons vers un métier que l'on ne connaît pas, avec le souci de faire ce qui nous plaît. Et parfois cela demande de se réorienter, pour comprendre ce qu'on aime vraiment. La Saint-Pierraise Eve Briand, comme beaucoup de jeunes étudiants, est passée par cette case réorientation.

Après avoir passé le concours d'entrée en école de soins infirmiers, Eve débute le cursus. "J'y suis restée cinq semaines, c'est tout. J'ai découvert que je m'étais crée une petite carapace et que j'avais peur du sang. Ça a bien fait rire mon père parce que lui avait déjà senti. Et il y a plein de petites choses qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas fait pour moi" plaisante Eve.

En fin de compte, la jeune femme ne sera pas infirmière. Elle décide alors de rentrer à Saint-Pierre et Miquelon, son archipel natal, pour y travailler quelques mois et organiser des voyages en Ecosse et en Angleterre où elle découvre pour la première fois le woofing, un mouvement mondial qui vise à connecter les gens à la terre en participant bénévolement à des pratiques agricoles biologiques.

Toujours en quête de nature et d'expériences, la Saint-Pierraise choisit une licence en biologie géologie et environnement. "Être dans la nature ça a toujours été hyper important pour moi, je me ressource comme ça, je vais marcher donc je me suis orientée vers ça parce que j'avais envie de comprendre et c'est ce que j'ai trouvé dans cette licence."

Entre voyages, petits boulots et études, Eve Briand se laisse toujours le temps de la réflexion pour avancer sur son chemin de vie. Elle terminera ses études à la fin de cette année avec la volonté de toujours y aller à son rythme et selon ses envies.

Pour écouter l'entretien complet de Eve Briand, invitée de C'est vous qui le dites le 26 décembre: