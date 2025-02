Une longue attente pour réparer la vitre de timonerie d'un ferry

Partager :

Après 3 mois et demi d'attente, le ferry "Le Suroît" qui assure la liaison entre Saint-Pierre et Miquelon et Fortune (Terre-Neuve et Labrador) va enfin partir en réparation. Pour un retour en service annoncé au printemps.

De l'impact de l'insularité parfois sur le quotidien et le fonctionnement de certains services. Le 13 novembre dernier, au retour d'une traversée quelque peu agitée par de la forte houle, le ferry Le Suroît de la compagnie SPM Ferries se retrouve avec une fissure dans l'une des vitres de sa timonerie. En cause : le système de désembuage défaillant. Il a donc fallu passer par la déclaration du sinistre, avoir la visite d'un expert, commander la vitre et pièces nécessaires à la réparation...puis ensuite caler les modalités de cette dernière. Une réparation qui se fera au final dans un chantier naval de Saint-Jean de Terre-Neuve à la mi-mars, et couplée tant qu'à y être avec une mise en carénage pour une visite technique complète. À lire aussi : Le ferry Le Suroît immobilisé pour plusieurs semaines à cause d'une vitre endommagée à la timonerie Remise en service début du printemps Le Suroît a donc repris la mer lundi 24 février, mais pas encore du service ! Il s'agissait de tester techniquement le ferry avec un panneau en remplacement temporaire de la vitre notamment...Tests techniques concluants : le Suroît partira donc pour Terre-Neuve le 8 ou 9 mars prochain, pour une mise en service une fois les travaux terminés, espérée pour le début du printemps. Jusqu'à cette date, c'est un autre bateau de SPM Ferries, le Nordet qui va continuer à assurer les rotations entre Saint-Pierre et Miquelon ou l'archipel et Fortune. Le reportage de Martine Briand et Jérôme Anger : ©saintpierreetmiquelon

