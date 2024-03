Le Carrefour des familles, nouveau lieu dédié à la petite enfance à Saint-Pierre et Miquelon

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, relayée pour la première fois dans l'archipel, plusieurs ateliers sont proposés ces jours-ci dans ce nouvel espace situé dans le centre-ville de Saint-Pierre. Un lieu d'échanges et de convivialité pour les enfants de 0 à 6 ans, leurs parents et les professionnels.

Le Carrefour des familles, c'est le nom de ce tout nouveau lieu à destination des tout-petits et de ceux qui les entourent. Cet espace de jeu et de convivialité gratuit pour les enfants, leurs parents, leurs référents et les professionnels, est mis en place par la CPS.

Son lancement a lieu en ce moment, alors que se déroule la semaine nationale de la petite enfance. Un événement relayé pour la première fois sur le territoire. À cette occasion, des ateliers sont prévus chaque jour. Le reste de l'année, le lieu qui propose également un accompagnement administratif et parental, des ateliers d'éveils et des interventions ponctuelles de professionnels, sera accessible au public trois demi-journées par semaine.

