Le député Stéphane Claireaux porte plainte contre l'association "Ensemble et libres", organisatrice de la manifestation contre le pass sanitaire

"Nous déplorons ce qui s'est passé", voici les mots des représentants d'Ensemble et Libres, l'association organisatrice de la manifestation de ce dimanche 9 janvier. Une journée marquée par l'agression du député Stéphane Claireaux. L'association a souhaité apporter sa version des faits.

Au lendemain de la manifestation organisée par l'association "Ensemble et Libres", Stéphane Claireaux s'est dit "toujours dans l'incompréhension et l'émotion suite aux actes dont il a été victime" en marge du rassemblement du 9 janvier dernier qui a regroupé à Saint-Pierre entre 600 et 700 personnes et une centaine à Miquelon.

Le député de Saint-Pierre et Miquelon a d'ailleurs déposé une plainte ce lundi 10 janvier à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre. Elle vise explicitement l’association "Ensemble et Libres" organisatrice de la manifestation. Cette action vient en complément de l’enquête judiciaire ouverte dès lundi après-midi par la procureure de la République.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, en flagrant délit pour violence sans interruption temporaire de travail sur personne exerçant une mission de service public. S’ils sont identifiés et reconnus coupables, le ou les auteurs risquent jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

De son côté, l'association "Ensemble et Libres" condamne la violence qui a eu lieu envers Stéphane Claireaux durant la manifestation contre l'applicaiton du pass sanitaire.

On écoute Joseph Chartier et Maryline Detcheverry, tous deux membres de l'association "Ensemble et Libres". Ils tiennent à apporter leur version des faits. Des réactions receuillies par Frédéric Dotte et Jérôme Anger.

Le pass sanitaire entre en vigueur à Saint-Pierre et Miquelon ce mercredi 12 janvier 2022.