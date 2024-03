Le jeune footballeur miquelonnais Enzo Coste va participer à un stage de détection à Nantes

Dernier entraînement de football dimanche après-midi à la Maison des Loisirs pour le jeune sportif, Enzo Coste. Il ne lui reste que quelques jours avant son départ en métropole. Direction Nantes pour suivre un stage d'une semaine au pôle espoir des Pays de la Loire.

Le jeune Miquelonnais a été sélectionné par la ligue de l’archipel dans le cadre du plan national de détection des jeunes talents, propre aux joueurs de moins de 15 ans. Une fierté pour l'adolescent. "Si j'ai été pris, c'est peut-être parce que je drifte bien, que j'ai des bonnes qualités physiques et que j'ai une bonne vision de jeu", explique-t-il.

Enzo sortait du lot et ça me paraîssait normal de le prendre [...] Il va faire beaucoup de choses, beaucoup de tests. Cela va être très intéressant et ça va lui montrer une autre vision du football.