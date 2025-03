Le marché des petits entrepreneurs, un évènement pour initier les enfants au sens des affaires

La DCSTEP et la CACIMA organisent la première édition du Marché des petits entrepreneurs. Pas moins de 32 enfants sont inscrits pour y participer. Le but de l'événement est initier les jeunes au monde de l'entrepreneuriat dès l'âge de 6 ans.

Sensibiliser et initier les enfants dès le plus jeune âge à l'entrepreunariat, telle est la mission de ce partenariat entre la CACIMA et la DCSTEP. Ensemble, ils organisent la toute première édition du marché des petits entrepreneurs à destination des jeunes âgés entre 6 et 17 ans "pour favoriser la vitalité du territoire". Inspirée d'une démarche existant ailleurs en Outremer et même au Canada, cette initiative a pour but de déjà donner "envie de créer et d'entreprendre".

À lire aussi: La collectivité territoriale lance sa nouvelle plateforme numérique pour encourager à venir "Vivre à SPM"

Le projet séduit puisqu'ils sont aujourd'hui 32 inscrits au marché des petits entrepreneurs, séparés en deux catégories : les 6-12 ans et les 13-17 ans. Jusqu'au mois de juin, date à laquelle se déroulera le marché, plusieurs ateliers seront proposées aux enfants pour les accompagner dans leur démarche de création.

Eveiller les jeunes le plus tôt possible à ces questions de l'entrepreunariat, ça permet d'avoir peut-être des pistes pour leur futur Anne-Sophie Cazal

À l'issue, plusieurs prix seront décernés : le coup de coeur de jury, le prix de l'originalité, de l'animation, de l'attractivité, et enfin le prix du développement durable. Rendez-vous en juin prochain pour rencontrer ces futures entreprises d'un jour.

Retrouvez l'entretien complet de Marion Ughetto, conseillère entreprise à la CACIMA, et Anne-Sophie Cazal, chargée de mission pour l'économie, emploi et entreprise à la DCSTEP, invitées de C'est vous qui le dites le 17 mars dernier :